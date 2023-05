FERMIGNANO – Doppio incidente durante la gara di mountain bike “Pietralata Mtb Race” svoltosi ieri 28 maggio a Fermignano e che vedeva ben 650 partecipanti provenienti da tutte le Marche.



Il primo incidente ha riguardato l’investimento di un ciclista da parte di un altro biker che lo seguiva. Nell’impatto il corridore travolto avrebbe riportato la lussazione di una spalla. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito dai sanitari del 118 al pronto soccorso di Urbino.



Più grave il secondo incidente nel quale il biker sarebbe finito dentro ad un dirupo. Per cause non chiarite il partecipante, mentre percorreva un tratto veloce sarebbe finito fuori percorso terminando la sua corsa in una scarpata. Per soccorrerlo è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. Con l’ausilio dl verricello, si è riusciti a imbracarlo e portarlo al sicuro.



Fondamentale l’apporto dei volontari del soccorso alpino e speleologico di Pesaro, che hanno coadiuvato il medico del 118 e hanno assistito l’equipaggio dell’elisoccorso prima del trasferimento in codice rosso al nosocomio di Torrette.