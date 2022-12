Fermignano, i controlli in strada e nei locali proseguiranno per tutte le festività

FERMIGNANO – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Urbino hanno eseguito molteplici servizi coordinati di controllo del territorio nel Comune di Fermignano.

Sono state circa 100 le persone controllate, di cui 15 con precedenti di polizia, oltre 60 invece gli autoveicoli. Tra gli automobilisti controllati nel corso dei posti di controllo, eseguiti nelle vie del centro e della periferia cittadina, 8 di questi sono stati poi destinatari di contravvenzioni al codice della strada.

Nel corso dei citati servizi, i militari dell’Arma hanno inoltre eseguito diversi controlli e verifiche all’interno di esercizi pubblici, per la verifica della regolarità ed il controllo degli avventori.

I servizi preventivi dall’Arma dei Carabinieri, volti alla prevenzione dei reati in genere, continueranno sul territorio della Provincia in maniera continuativa, in particolar modo durante le prossime festività.