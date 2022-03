Fermignano, cella frigo non a norma e cibo ammassato: multa e sequestro

FERMIGNANO – Cella frigo con temperatura non a norma e prodotti accatastati. Scatta la multa r il sequestro.

Nell’ambito degli ordinari servizi di controllo e prevenzione della Polizia di Stato, volti a garantire la sicurezza della circolazione stradale, nello scorso fine settimana, gli operatori del Distaccamento di Polizia Stradale di Urbino hanno fermato sulla SS745 Metaurense, territorio del Comune di Fermignano, un autocarro adibito al trasporto di alimenti a regime di temperatura controllata, surgelati, destinati al consumo alimentare ed in consegna ai distributori della provincia pesarese.

Il termometro del mezzo, al controllo degli Agenti della Specialità, segnava una temperatura, all’interno della cella frigorifera, di + 9 gradi, a dispetto di quella prescritta di -18 gradi.

Ispezionato il vano di carico, gli operatori hanno trovato diverse tipologie di alimenti sottoposti a surgelo, in particolare diversi “rotoli” di Kebab, patatine, pane arabo ed altri prodotti alimentari che avrebbero dovuto viaggiare all’interno di appositi contenitori protettivi per la temperatura ed invece sono risultati ammassati in scatoloni accatastati.

Il conducente non ha fornito alcuna motivazione plausibile per quel trasporto irregolare e insalubre, tanto che i poliziotti della Stradale urbinate gli hanno contestato diverse infrazioni e lo sanzionato con ammende relative alla omessa minimizzazione di contaminazione dei prodotti, nonché all’omesso rispetto delle prescrizioni relative alla temperatura di trasporto, per un ammontare complessivo di oltre 3000 euro. Inoltre la merce accatastata nel mezzo non avrebbe dovuto essere trasportata in maniera indifferenziata ma doveva essere distinta per genere alimentare.

L’intero carico è stato tolto dalla disponibilità del trasportatore e sottoposto a vincolo sanitario, per essere poi avviato alla distruzione.

In ogni caso, sono avviati gli ulteriori accertamenti sulla responsabilità della intera filiera di mittenti e destinatari.