La casa, in via Carso, viene addobbata con somma maestria da Virgilio Pascucci, 36enne rappresentante di cancelleria e fermignanese doc che anche per il Natale 2021 ha adornato l'abitazione con 60.000 lampadine unite da circa 2 chilometri di fili

FERMIGNANO – Quella che oramai ha assunto i connotati di una tradizione cittadina si è ripetuta anche quest’anno in occasione dell’8 dicembre: l’accensione delle luminarie natalizie a Fermignano di quella che è stata definita “la casa più illuminata d’Italia”. Se sia realmente da guinness non ci è dato saperlo, ma l’effetto ed il fascino sono sicuramente indubbi tanto da attirare ogni anno un gruppo sempre più nutrito di curiosi quasi fosse un’attrazione turistica.

La casa, che oramai viene illuminata da oltre dieci anni, è divenuta una meta non solo per i residenti del luogo e dei comuni limitrofi: gli ultrà del natale arrivano anche dalla vicina Romagna, dalla Toscana, dalle basse Marche, dall’Abruzzo e, persino, da Roma.

La casa, sita in via Carso, viene addobbata con somma maestria da Virgilio Pascucci, 36enne rappresentante di cancelleria e fermignanese doc che anche per il Natale 2021 ha adornato la sua abitazione con 60.000 lampadine unite da circa 2 chilometri di fili che brilleranno fino alle ore 24 dell’Epifania. (A questo link il video dell’accensione del 2021).

Un’avventura iniziata quasi 20 anni fa con la scritta luminosa “Buone Feste” comprata dal padre di Virgilio: «E’ partito tutto da una scritta che si illuminava e che è ancora presente: ho iniziato a chiedermi ‘perché non fare qualcosa di più?’ Da lì i primi abbellimenti con luci dozzinali, senza infamia e senza lode: dopo qualche anno, vedendo che le luci duravano al massimo due stagioni, ho deciso di fare il salto di qualità acquistando le luci da un’azienda che serve gli installatori per le luci professionali, quelle che usano i Comuni, i centri commerciali… si tratta di luci molto costose! Tanto che ogni anno, per dieci anni, partenendo dal tetto ne ho aggiunta una striscia fino ad arrivare al risultato odierno».

Il 36enne perito elettronico si è talmente appassionato coinvolgendo e contagiando gli amici più stretti: «Ho messo su una vera e propria squadra; c’è chi disegna le sagome, chi si occupa di ogni dettaglio e che a partire da settembre mi aiuta nell’istallazione. Per quello che riguarda la pianificazione e la progettazione, ti posso dire che stiamo già lavorando per Natale 2022!».

E per quello che riguarda i consumi Virgilio ci rassicura: «Sommando tutte e sei le linee attualmente presenti il consumo è di poco superiore ai 4 ampere: per intenderci, in una settimana consumo quello che si spende per tenere il forno acceso un paio d’ore».