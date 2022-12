La disavventura si è svolta alcuni giorni fa in località Zaccagna. L’uomo si trovava in compagnia di altri cacciatori e stava prendendo parte alla battuta a cinghiali quando un grosso esemplare si è scagliato contro di lui

FERMIGNANO – Incontro decisamente troppo ravvicinato tra un cacciatore ed un cinghiale. Un’avventura a lieto fine per il 50enne del luogo che, grazie anche al suo sangue freddo, è riuscito ad esplodere diversi colpi di fucile quando l’ungulato si trovava oramai a pochi centimetri da lui.



La disavventura si è svolta alcuni giorni fa in località Zaccagna. L’uomo si trovava in compagnia di altri cacciatori e stava prendendo parte alla battuta a cinghiali quando un grosso esemplare di quasi 150 chili è uscito all’improvviso dalla radura e lo ha caricato con tutta la furia. Solo all’ultimo l’uomo è riuscito ad abbatterlo tanto che l’animale morente ha terminato la corsa comunque addosso al 50enne.

Le urla dell’uomo hanno ben presto attirato gli altri cacciatori che sono accorsi in suo aiuto liberandolo dal peso della carcassa. La drammatica sequenza è stata immortalata anche dalle telecamere che l’uomo portava addosso: le immagini, finite sui social, sono divenute subito virali.