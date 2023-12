Fermignano, blitz dei ladri: smurata una cassaforte

Non è chiaro come i ladri siano riusciti a trasportare la cassaforte senza essere visti o sentiti da nessuno

FERMIGNANO – Ladri in azione a Fermignano. I balordi sono entrati in azione alcuni giorni fa nel pomeriggio. Approfittando della momentanea assenza dei proprietari sono entrati in azione intorno alle 17 facendo incetta di contanti e preziosi. Ad essere smurata e trafugata perfino una cassaforte.



Dai rilievi sembrerebbe che la banda sia entrata attraverso una finestra sita nel piano terra. Una volta dentro, i ladri hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca del bottino. Non è chiaro come siano riusciti a trasportare la cassaforte senza essere visti o sentiti da nessuno.



La casa svaligiata si trova infatti in una zona residenziale. Plausibile che il colpo fosse pianificato da tempo e che i balordi abbiano studiato bene le abitudini delle loro vittime. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto.