Fermignano, auto travolge ciclista e si dà alla fuga: è caccia al pirata della strada

FERMIGNANO – A Fermignano in queste ore è caccia da parte della autorità al pirata delle strada che nella giornata di sabato 4 marzo ha travolto un ciclista e si è poi dileguato. L’episodio si è consumato nella alla rotatoria di via Loreto, intersezione con via Kennedy. Ad essere investito un 28enne residente in Carpegna che, a seguito dell’urto, sarebbe stato sbalzato violentemente a terra.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha provveduto al trasferimento al Pronto soccorso del ferito: per lui, nonostante contusioni multiple, fortunatamente nessuna conseguenza grave. Sul luogo anche la polizia locale per i rilievi del caso: dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti (si parla di una Fiat Panda scura) e diversi indizi, tra cui lo specchietto della vettura, sono scattate le indagini.



Un ruolo chiave potrebbero giocarlo le telecamere di sorveglianza presenti nella zona. L’automobilista pirata rischia conseguenze gravi: la denuncia per omissione di soccorso può comportare la reclusione da 1 anno a 3 anni. A ciò si aggiunge il pericolo di sospensione della patente di guida per un periodo di almeno 1 anno e 6 mesi, e per un massimo di 5 anni.