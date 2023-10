Fermignano, 46enne preso a martellate: svelata l’identità dell’aggressore

FERMIGNANO – Si trova attualmente in carcere a Villa Fastiggi con l’accusa di tentato omicidio l’autore dell’efferata aggressione ai danni di Matteo Bastianelli, il titolare del Conad di Fermignano che, dopo aver inveito contro un’auto che ha rischiato di investirlo, si è visto assalire a colpi di martello tanto da riportare la frattura dello zigomo e 13 punti di sutura sul viso.

L’autore della feroce aggressione risponde al nome di Simone Babbini, collaboratore scolastico 40enne. L’uomo, incensurato, non ha precedenti di comportamenti violenti.



Intanto Bastianelli ha rassicurato gli amici con un post su Facebook: «Questo post serve a rassicurare tutti quelli che mi hanno cercato, quelli che mi vogliono bene e quelli che mi conoscono. Sto bene, per quello che può essere stare bene dopo essere stato investito e preso a martellate, ma sto bene, anche in virtù del fatto che davvero ho visto la morte in faccia. Se non fosse per il signore che ha interrotto la follia omicida del mio aggressore non sarei qui a raccontarlo. (non finirò mai di ringraziarlo). Ho il telefono distrutto e non riesco a rispondere a tutti i messaggi quindi ho deciso di scriverlo qui. Grazie di cuore a tutti».