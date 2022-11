Pesaro, fermati per un controllo avevano un mix di droghe tra cui anche il crack

I carabinieri hanno ritirato la patente a un 37enne e lo hanno segnalato assieme a una 38enne come assuntore

PESARO – In auto con il crack, una droga non tanto comune nel territorio di Pesaro. Ricavata tramite processi chimici dalla cocaina, genera forte dipendenza.

Alle 2,50 della notte di sabato i carabinieri hanno controllato sulla Statale un’auto. A bordo c’era una donna pesarese di 38 anni, un 37enne di Sassocorvaro e un nigeriano di 43 anni, risultato estraneo ai fatti.

Dal controllo approfondito è emerso che i due italiani avevano un mix di droghe addosso. Si parla di 11 grammi di hashish, due dosi di eroina e mezzo grammo di crack.

Viste le modiche quantità sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. Per il 37enne è scattato il ritiro della patente e la sospensione per 30 giorni.