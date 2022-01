In molti lo hanno immortalato e condiviso sul web rendendolo virale. In particolare gli scatti di Massimo Bartolini hanno riscosso un grande successo per questa visita inaspettata che si rinnova oramai da diversi anni

FANO – Un visitatore inatteso ma non per questo non gradito, è stato avvistato per due giorni consecutivi sulla spiaggia di Fano. Si tratta di uno splendido esemplare di fenicottero rosa. Nonostante il periodo invernale ed il clima non proprio mite, l’esemplare è stato avvistato prima all’altezza del Lido 3, poi alla foce del Metauro.

In molti lo hanno immortalato e condiviso sul web rendendolo virale. In particolare gli scatti del fotografo fanese Massimo Bartolini hanno riscosso un grande successo per questa visita inaspettata che si rinnova oramai da diversi anni.

Il fenicottero che ha fatto capolino a Fano (foto di Massimo Bartolini)

Il fenicottero rosa o fenicottero maggiore (Phoenicopterus roseus Pallas) è la specie più grande e diffusa della famiglia dei fenicotteri. Questa specie è diffusa in Africa, nel subcontinente indiano, nel Medio Oriente e nell’Europa meridionale. Non è raro in questo periodo dell’anno trovarli sulle nostre coste mentre fanno una sosta durante le migrazioni.

Foto di Massimo Bartolini