Fdi Pesaro accusa Biancani: «Numeri falsi sulla polizia locale, servono assunzioni vere»

PESARO – Sicurezza, è polemica sui numeri della polizia locale. Gli ultimi episodi di cronaca di ragazzi picchiati e palpeggiamenti in zona mare hanno acceso il focus.

I consiglieri di Fratelli d’Italia Michele Redaelli, Serena Boresta, Cristina Canciani, Daniele Malandrino e Giovanni Corsini attaccano il sindaco Biancani: «È sempre più populista e disposto a mentire pur di nascondere le inefficienze della sua amministrazione. Sul tema della sicurezza falsifica i dati per nascondere il lassismo della giunta fotocopia che per dieci anni con Ricci ha volutamente sottovalutato il problema.

I 13 nuovi vigili di cui parla non esistono proprio. Sono gli stessi che erano inquadrati presso l’unione di Pian del Bruscolo e che già operavano sul territorio del comune di Pesaro. L’unica novità è la dicitura del loro contratto ma nulla cambia rispetto al presidio del territorio comunale. Più volte abbiamo chiesto un piano di assunzioni per la polizia locale. Proposta totalmente disattesa dall’amministrazione. Così come è stata disattesa la richiesta di assunzioni stagionali che viene fatta in tantissimi comuni. Pesaro è rimasta a zero anche su questo».

Fdi prosegue: «A causa della mancanza di assunzioni stagionali il sindaco sta mettendo in crisi anche il presidio sul territorio tramite il progetto del vigile di quartiere perché tutte le unità dedicate vengono invece impiegate per gli eventi estivi e sono dirottati in zona centro e mare. Il vigile di quartiere è la dimostrazione della concretezza delle proposte del centrodestra. Si tratta infatti di un tema che portiamo avanti da anni e che finalmente è stato avviato, anche grazie ad una nostra mozione approvata all’unanimità, dopo tanti anni di obiezioni ideologiche.

Per Fratelli d’Italia e tutta la coalizione di centrodestra la sicurezza è una cosa seria, non accettiamo che Biancani la butti in caciara scaricando le sue responsabilità su Regione e Governo per distrarre dalle proprie responsabilità.

Suggeriamo al Sindaco, se intende incontrare il Prefetto, di approfondire il tema dell’organico della polizia locale di Pesaro. Dell’età media dell’organico, di quante persone stanno per andare in pensione e non vengono rimpiazzate, dei mancati investimenti per troppi anni che hanno portato il corpo di polizia locale ad operare sempre in grosse difficoltà. Verifichi inoltre che i contratti in essere garantiscano i diritti dei lavoratori, perché a noi risultano molte lamentele da parte del personale. Veniamo da anni in cui il centrosinistra ha voluto negare il problema sicurezza, così facendo i problemi sono passati da sporadici a cronici e diffusi sia in centro storico che in tanti quartieri».

I consiglieri chiudono: «C’è un’altra proposta che come Fratelli d’Italia abbiamo messo sul tavolo, ovvero l’impiego dei militari della caserma di Pesaro attraverso l’operazione strade sicure, per il presidio di luoghi strategici. I nostri militari sono già impegnati in molte città vicine ma non a Pesaro a causa di veti ideologici. Abbiamo protocollato una mozione su questo. Biancani dimostri di non essere ideologico come chi l’ha preceduto e sostenga questa proposta con il voto in consiglio se vuole affrontare veramente il tema della sicurezza.

Suggeriamo al sindaco di smettere di sottovalutare il tema della sicurezza e di non gettare fumo negli occhi ai cittadini per nascondere le proprie inadempienze. Di investire su questo tema a partire da un vero piano di assunzioni. Di attivare la presenza di stagionali e di garantire la presenza sul territorio dei vigili di quartiere. Se il sindaco vuole affrontare seriamente il tema della sicurezza ci troverà pronti. Se invece vuole fare la stampella di Ricci per le prossime regionali, lo invitiamo a non farlo su un tema così importante che riguarda i cittadini e la stessa struttura comunale».