Farmacie Comunali Pesaro e la lotta alla fibromialgia: sconti del 20% su integratori e vitamine non mutuabili

PESARO – Vitamine, magnesio, potassio, omega 3 ma anche melatonina e aminoacidi. Farmacie comunali Pesaro del gruppo Aspes ha deciso di scontare del 20% gli integratori a marchio Farmaciecomunali.it.

«Una bella iniziativa – ha detto il presidente di Aspes Luca Pieri – che offre un aiuto concreto e che dimostra la nostra attenzione verso i bisogni dei cittadini. Si tratta di prodotti non mutuabili ma necessari per tante patologie come per esempio la fibromialgia, una malattia che colpisce soprattutto le donne in età adulta e si manifesta con dolori diffusi e intensi ai muscoli, ai tendini e ai legamenti ma anche con affaticamento. Per questo, la vitamina D, il magnesio e altri integratori sono indispensabili per attenuare il dolore e la tensione muscolare tipici di questa sindrome. Il sistema sanitario nazionale, tuttavia, non li riconosce come mutuabili. Così, le farmacie comunali, che non dimenticano mai la finalità sociale che le contraddistingue, hanno deciso di andare incontro a chi ha bisogno, come i malati di fibromialgia, applicando lo sconto del 20% sugli integratori a marchio Farmaciecomunali.it. Ovviamente, l’iniziativa è rivolta a chiunque acquisti tali prodotti, non solo a chi ha patologie diagnosticate. E’ un bel segnale che conferma come le farmacie comunali siano il primo avamposto del sistema sanitario sul territorio e siano attente ai bisogni dei cittadini».

Gratitudine e soddisfazione da parte di Roberta Baldi, presidente dell’associazione pesarese ‘Le Ali di Auser’, fondata a sostegno dei malati di fibromialgia: «Questa iniziativa di Farmacie comunali del gruppo Aspes – ha detto – è un aiuto enorme per chi soffre, come me, di questa sindrome da cui quasi mai si guarisce e con cui siamo costretti a convivere curandoci con antinfiammatori, miorilassanti e soprattutto vitamine e integratori. Questi ultimi, purtroppo, non sono riconosciuti come mutuabili dal sistema sanitario nazionale e hanno un costo elevato soprattutto se si considera che ogni malato di fibromialgia assume almeno tre o quattro tipi di integratori contemporaneamente. Poter avere questo sconto del 20% ci aiuta in maniera concreta. Tra l’altro, si tratta di una sindrome che colpisce soprattutto donne che spesso rinunciano alle cure per dare la precedenza ad altre spese familiari».

Non a caso sono circa 400 quelle che, in cerca anche di supporto e informazioni, si sono rivolte all’associazione di Roberta Baldi (nelle Marche si stimano circa 30 mila casi diagnosticati, il 90% dei quali sono donne). «Obiettivo principale delle ‘Ali di Auser’ – ha sottolineato la Baldi – è quello di ottenere il riconoscimento della fibromialgia come patologia invalidante e l’assistenza dal servizio sanitario nazionale».

Ecco l’elenco degli integratori a marchio Farmaciecomunali.it, disponibili per tuti i cittadini, con lo sconto del 20%

– Magnesio potassio complex 20 bustine, Farmaciecomunali.it

– Complesso vitamine gruppo B VitaB Energy 30 compresse, Farmaciecomunali.it

– Vitamina C 120 caramelle gommose, Farmaciecomunali.it

– Vitamina C 1000 30 compresse, Farmaciecomunali.it

– Mag Total (solo magnesio) polvere 300gr , Farmaciecomunali.it

– Vitamina C+D+Zn a base di vitamina C, vitamina D e zinco, 60 compresse, Farmaciecomunali.it

– Omega 3, 240 perle, Farmaciecomunali.it di prossima produzione

– Amino Sport a base di amminoacidi 20 bustine da sciogliere in acqua, Farmaciecomunali.it di prossima produzione

– Melatonina e camomilla 60 caramelle gommose, Farmaciecomunali.it di prossima produzione

– Sun Total 60 caramelle gommose, integratore a base di betacarotene Farmaciecomunali.it

L’iniziativa prevede, inoltre, lo sconto del 10% su altri tre importanti integratori non a marchio Farmaciecomunali.it che di solito vengono prescritti per problematiche di natura neurologica o ortopedica.