FANO – Dal primo febbraio la distribuzione dei farmaci per le terapie erogate ai pazienti cronici sul territorio di Fano verrà trasferita dal punto erogante in via Tazzoli 15 (ex Ospedale Pediatrico) alla Farmacia interna dell’Ospedale Santa Croce, nel Padiglione B4 al piano interrato con la finalità di centralizzare in un punto unico di Distribuzione tutti i farmaci erogati in Dimissione, post-visita Specialistica e a Cronici sul territorio.

«Subito dopo il mio insediamento ho avviato il progetto per la riorganizzazione del sistema delle farmacie del territorio dell’Ast Pesaro Urbino – spiega la direttrice Ast Pu Nadia Storti – con l’obiettivo di potenziare il sistema della distribuzione diretta dei farmaci, nell’ottica del miglioramento del servizio, per renderlo più vicino alle esigenze dell’utenza e offrire una migliore accessibilità alle strutture con notevole beneficio per il paziente che per avere i farmaci era costretto a spostarsi tra più destinazioni, anche più volte in un mese per visite e consegna delle terapie. Viene così semplificato il percorso di distribuzione – continua Storti – che centralizza l’erogazione dei farmaci in punti unici, interni alle strutture ospedaliere che distribuiranno i farmaci sia in dimissione, sia in post visita specialistica che per i pazienti cronici. Più integrazione, più vantaggi per i pazienti. Quello di oggi è un primo passo che permetterà di avere una migliore gestione della logistica e un’ottimizzazione della continuità assistenziale ospedale-territorio».

L’accesso per il ritiro dei farmaci viene confermato per l’utenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. In merito ai nuovi percorsi per quanto riguarda la distribuzione della nutrizione enterale, i dispositivi e materiali a pazienti tracheostomizzati e pazienti diabetici (sensori ed ora anche di trasmettitori, lettori, ricevitori e microinfusori) si mantiene l’accesso al pubblico nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle 15 a Fano in via Tazzoli 15 e il lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 15 a Pesaro in via Alfano 5.