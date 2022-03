Prima uscita per il battello ecologico che, grazie a un particolare sistema, riesce a pulire gli specchi acquei dai rifiuti solidi galleggianti, in particolare plastica

FANO – Un weekend all’insegna dell’ecologia e della raccolta rifiuti quello che si è appena concluso. È stata inaugurata infatti nella mattina del 12 marzo nel porto turistico della città Marina dei Cesari, l’iniziativa “Mare Circolare” con la prima uscita in mare di “Pelikan”, un battello ecologico dotato di un particolare sistema che permette la pulizia degli specchi acquei dai rifiuti solidi galleggianti, in particolare plastica, dai rifiuti semisommersi ed oleosi.

Il prototipo di imbarcazione è divenuto realtà grazie alla raccolta fondi Blue Crowdfunding, avviata lo scorso settembre 2021, che ha raggiunto l’importante risultato economico di 41.680 euro e che ora verrà utilizzata per le azioni di bonifica e pulizia dei mari in quei porti e fasce costiere a ridosso di centri urbani marchigiani di interesse turistico (Fano, Senigallia, Civitanova Marche e Riviera del Conero). «Siamo molto soddisfatti e grati del risultato ottenuto attraverso la campagna Blue Crowdfunding – sottolinea l’assessora Barbara Brunori – questo ci permetterà di ripulire il nostro mare, un tesoro naturale di cui dobbiamo avere cura e rispetto, soprattutto come abitanti di una città di mare. Tutti noi abbiamo il dovere di preservare la sua naturale bellezza, ed impegnarci nella salvaguardia ambientale, ora più che mai è un’urgenza di primaria importanza».



Le operazioni di pulizia del mare sono in mano alla Garbage Group, la realtà marchigiana che attraverso il suo battello ecologico ha permesso una profonda pulizia della spiaggia. A questo importante intervento si è aggiunto quello dei volontari delle associazioni ambientaliste locali.

In particolare i fanesi di PuliAmo Fano, nella mattinata del 13 marzo, si sono prodigati per ripulire il lungomare di Sassonia. Un maxi intervento che ha permesso di recuperare 21 Kg di plastica, 4 di alluminio e altri metalli, 2 chili e 6 etti di vetro: «Domenica fantastica per festeggiare il nostro terzo compleanno – hanno commentato i volontari – da quel “lontano” 23/02/2019, trascorsa, all’interno dell’iniziativa “Mare Circolare”, a pulire la spiaggia della Sassonia. In tantissimi volontari abbiamo raccolto 51,60 Kg di rifiuti. Un grazie in particolare a Sofia di soli 7 anni che con il suo impegno ci fa ben sperare per il nostro futuro ed ambiente, che ci hanno aiutato in questa splendida giornata: Paola Barcaccia, Barbara Brunori, Brunella Carboni, Gianluca Cespuglio, Marco Ciucciarelli, Roberto Esposto, Cristina Francolini, Cristina Ippoliti, Simone Menchetti, Anna Longarini, Giorgia Perticaroli, Susanna Pusineri, Simone Romiti, Vittorio Rosati, Osvaldo Scatassi. Un particolare ringraziamento ad ASET per averci fornito i sacchi per la raccolta».



Soddisfazione anche per l’assessore Brunori, presente tra coloro che si sono adoperati in prima persona per ripulire il litorale: «In tutto ben 70 kg di rifiuti raccolti in poco tempo che arrivano dal mare o che sono stati abbandonati sulle spiagge. Comportamenti che è necessario correggere per il nostro benessere».