FANO – Hanno un’età compresa tra i 14 ai 16 anni e nonostante abbiano avuto l’accortezza di agire con il volto occultato da un passamontagna mentre incendiavano dei cassonetti della carta, sono stati a corto giro identificati e denunciati dai Carabinieri e dalla Polizia locale.



A breve per loro anche una denuncia da parte di Aset Spa che chiederà il rimborso del danno subito. L’atto vandalico è andato in scena la notte a cavallo tra il 31 ottobre ed il 1° novembre: nonostante l’attenzione del Comune e la festa organizzata a Sant’Orso, un nutrito gruppo di adolescenti si è concentrato a Poderino dove il clima è divenuto ben presto troppo rovente e dove si è consumato l’episodio vandalico. A finire nel mirino dei giovani sono stati 3 cassonetti per la carta, che si trovano in altrettante isole ecologiche, uno in via Redipuglia, uno in via Campania, entrambi nei pressi della scuola media Nuti, e uno in via Frusaglia.



A rendere ancora più grave il fatto è l’evidente premeditazione: i giovani, a volto coperto e con del liquido infiammabile, avevano pianificato il blitz. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco che hanno limitato i danni mentre la polizia ha bloccato 4 dei responsabili che sono stati poi identificati e denunciati.



I bagordi che hanno ‘animato’ la notte di Ponderino sono stati commentati con asprezza da alcuni residenti: «C’è un problema sociale che è ora di reprimere: quando si tratta di ragazzini spesso si cercano comprensibilmente le cause, magari in una situazione di disagio riconducibile alla famiglia ma la verità è che la maggior parte di loro non ha nessun problema se non essere annoiati e viziati: mi auguro che le sanzioni siano severissime e anche i rimborsi per i danni così che anche i genitori, che dovranno mettere mani al portafogli, la smettano di minimizzare ed iniziano a badare in maniera più seria ai loro pargoli».



Gli eccessi della notte di halloween non hanno riguardato solo Poderino: per l’ennesima volta sono stati sfondati i pannelli decorativi presenti nel sottopasso di viale Cairoli. Anche in questo caso, come è avvenuto in passato per episodi analoghi, la polizia locale sta procedendo all’esame delle immagini dalle telecamere presenti per identificare gli autori. Diverse multe a Sant’Orso per lo scoppio di materiale pirotecnico: le sanzioni, almeno 8, non hanno riguardato solo adolescenti ma anche adulti.