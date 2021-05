Fano, al volante senza aver conseguito la patente. Maxi multa da 5mila euro

FANO – Al volante di una vettura senza aver mai conseguito la patente. A rendere ancora più grave la sua posizione il fatto che il mezzo in questione fosse stato già radiato dall’albo dei veicoli per intestazione fittizia. Protagonista della vicenda un cittadino apolide di origine dell’est Europa, già noto alle Forze di Polizia.



Durante i capillari controlli degli ultimi giorni messi in campo degli agenti del Commissariato di Fano, l’uomo è stato notato mentre si aggirava in modo sospetto, tra le abitazioni del quartiere Sant’Orso, nei pressi del centro commerciale.



Alla vista della pattuglia il conducente, unica persona a bordo del veicolo, ha tentato una rocambolesca fuga ad alta velocità, raggiungendo la superstrada, dove è stato bloccato dai poliziotti all’altezza di Bellocchi. L’uomo è stato sanzionato per guida senza patente perché mai conseguita con una multa di 5mila euro. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.