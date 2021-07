Fano baciata dalla fortuna: vinti 100mila euro dalla lotteria degli scontrini

FANO – La Dea della Fortuna ha fatto capolino a Fano. Nella giornata dell’8 luglio un fortunato fanese si è aggiudicato la vincita di 100mila euro alla lotteria degli scontrini.



La notizia è stata riportata da Agipronews: «Centro e Sud Italia protagonisti delle vincite mensili della lotteria degli scontrini. Uno dei premi da 100 mila euro è finito in Emilia Romagna, a Forlì (FC) mentre un altro ha premiato le Marche con Fano (PU). Vittorie, poi anche in Sardegna, a Cagliari, e in Calabria con Crotone baciata dalla fortuna». Le estrazioni mensili hanno preso il via giovedì 11 marzo e sono effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente.

Le vincite della lotteria degli scontrini vengono comunicate dall’Agenzia dogane e monopoli tramite Pec o raccomandata con ricevuta di ritorno garantendo la riservatezza dell’identità dei vincitori. In caso di raccomandata, spiega agipronews, gli indirizzi di residenza o di domicilio fiscale verranno ricavati tramite l’Anagrafe nazionale della popolazione residente o in Anagrafe Tributaria. Ai vincitori sarà segnalato l’obbligo di recarsi – entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione – all’ufficio Adm competente sul territorio, in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Il pagamento avverrà tramite bonifico.