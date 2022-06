FANO – Quattro incidenti nell’arco di due ore. È questo il desolante bilancio della giornata del 3 giugno per quello che riguarda la viabilità della città di Fano. Un quadro preoccupante che certifica la precaria sicurezza delle strade cittadine: nonostante l’amministrazione sia corsa ai ripari con diverse iniziative tra cui autovelox, dissuasori, rotatorie e piano asfalti, le strade della città sembrano non supportare più il traffico che, in questi primi giorni di estate, è sicuramente rafforzato.

Intorno alle 13 due mezzi, un autocarro ed una vettura, hanno impattato all’intersezione fra via Flaminia e via Sorelle Morelli. Nonostante l’urto nessuno degli occupanti ha riportato ferite gravi. Il secondo schianto si è consumato alle 14.30 in via IV Novembre, all’altezza di via 25 Aprile dove un’Audi avrebbe invaso parzialmente l’altra corsia di marcia impattando contro un Suv. In entrambi i casi sul posto sono intervenuti gli uomini della municipale e quelli del 118.



Più singolare il terzo sinistro, in via Madonna del Mare, dove una vettura si è sfrenata e, a causa della leggera pendenza della strada, è finita contro un’altra macchina in sosta. Danni contenuti e nessun ferito.

L’ultimo sinistro si è consumato nella zona del Porto, in via Sauro: un ciclista 76enne, distrattosi per salutare un passante, è finito contro una vettura in sosta cadendo rovinosamente a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari che lo hanno trasportato per accertamenti al Santa Croce. Il timore era che nella dinamica l’uomo avesse urtato il capo.



Nonostante la singolarità di almeno due sinistri, il dato statistico non lascia indifferenti i cittadini che hanno visioni comunque differenti del livello di sicurezza stradale: «La viabilità della città è al limite – riferisce un residente di via IV Novembre – i veicoli sono oramai troppi per quella che è la possibilità delle nostre strade in centro: basti vedere gli incroci dove ciclisti, centauri ed automobilisti si contendono la precedenza in barba a qualsiasi regola: è normale che gli incidenti aumentino, soprattutto nel periodo estivo dove, un po’ per i turisti, un po’ per gli abitanti del luogo, le persone a spasso sono di più».



Non tutti però sono dello stesso avviso: «La sicurezza delle strade centra poco – riferisce un esercente del centro – certo, il Comune dovrebbe cercare di renderle più sicure, soprattutto per quello che riguarda le buche, ma il problema maggiore è rappresentato dalla non curanza delle persone: mi chiedo come abbiano fatto a prendere la patente… ignorano le basilari regole di precedenza… e poi quante volte si vedono automobilisti con in mano il telefono? Purtroppo se non si cambia atteggiamento e si torna alla consapevolezza della responsabilità che comporta guidare, l’incidente sarà sempre lì, dietro l’angolo».