FANO – Viabilità, parcheggi e green pass. In vista dell’imminente fiera di San Bartolomeo, che si svolge dal 23 al 26 agosto, l’amministrazione comunale d’intesa con Aset ha deciso alcune variazioni riguardanti la fruizione delle aree di sosta a pagamento disponibili in zona Sassonia.



Come già annunciato per entrare nel percorso della fiera occorrerà essere in possesso del green pass, salvo che l’interessato non debba raggiungere la propria abitazione o un hotel all’interno del circuito occupato dalle bancarelle, oppure non debba semplicemente attraversare i viali per raggiungere la spiaggia. Controlli a campione verranno eseguiti dalla forze dell’ordine.

Nello specifico, dalle 15 di oggi a giovedì 26 agosto compreso, resteranno chiuse tutte le aree di sosta dislocate lungo viale Adriatico a partire da viale Ruggeri fino a via Bramante, compresi: piazzale Rastatt e il piazzale di largo Gerboni. Resteranno invece sempre attive le aree di sosta di viale Adriatico di fronte al mercato Ittico all’ingrosso, di fianco al porto e quelle in via Nazario Sauro. Invariata la situazione in zona Lido, dove saranno sempre disponibili le aree di sosta a pagamento di viale Cairoli, piazzale Amendola e Via Spontini.

Le aree di sosta attive potranno essere raggiunte percorrendo il cavalcaferrovia di viale Cesare Battisti, svoltando poi su via Gentile da Fabriano e proseguendo in direzione Pesaro fino all’incrocio con via della Marina, dove si dovrà svoltare a destra e proseguire in direzione mare fino all’incrocio con via Dante Alighieri, svoltare a destra e percorrere la via fino all’incrocio con via Tommaseo. Qui si potrà svoltare a sinistra per raggiungere il tratto percorribile di viale Adriatico. Inoltre sarà possibile raggiungere a piedi la zona di Sassonia fruendo delle aree di sosta a pagamento presenti nella zona Lido, percorrendo il lungomare e attraversando il ponte sul canale Albani per raggiungere viale Adriatico. Le aree di sosta saranno a pagamento dalle 8 alle 20 di ogni giorno della settimana, e a fruizione libera negli altri orari.