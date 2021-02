FANO – Inizia oggi 1° febbraio il social contest #raccontafano: un’iniziativa che nasce per raccontare l’amore dei cittadini per la propria città e per sostenere il tessuto socio-economico in questi tempi difficili.



L’obiettivo è quello di creare un biglietto da visita dalle molteplici sfaccettature che possa regalare, gratuitamente ed in maniera virale, una vetrina alle bellezze nostrane. Basterà postare una foto o un video della durata massima di 59 secondi che narri le eccellenze di Fano: i suoi prodotti tipici, i suoi scorci, le sue attività e quanto di meglio ha da offrire.

#RaccontaFano regolamento

Partecipare sarà semplicissimo: basterà produrre contenuti digitali e pubblicarli su Facebook e Instagram con l’hastag #raccontafano e #visitfano. Chiunque potrà partecipare: saranno valide le foto postate da qualsiasi utente, pubblico o privato, nonché associazione o enti.



A ogni contenuto verrà corrisposto un punteggio (nella grafica di questo articolo trovate i parametri per l’assegnazione dei punti). Vinceranno il contest i primi 15 a cui verranno consegnati allettanti premi tra cui un Iphone, una bicicletta e zaini e t-shirt griffati “Fano”. L’iniziativa terminerà il 4 aprile 2021.