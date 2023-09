Fano, Variante Gimarra: confermati i 20 milioni

FANO – Confermati i 20 milioni stanziati dalla Regione per la realizzazione della Variante Gimarra, il nuovo percorso che, negli intenti dell’amministrazione, dovrà collegare l’Interquartieri alla Statale 16. L’infrastruttura negli ultimi anni è stata al centro di accesissimi dibattiti tra coloro che la considerano un’opera utile e innovativa per il trasporto, e chi invece la contesta per svariati motivi che vanno dai costi effettivi, all’impatto ambientale (Per saperne di più a questo link).



Variante Gimarra

Al riguardo il Comune è recentemente tornato sull’argomento per spegnere le voci che vorrebbero l’annullamento del finanziamento per la realizzazione dell’infrastruttura: «L’amministrazione ha il dovere di evidenziare che le notizie circa la perdita dei venti milioni di euro di finanziamento CIPESS per i lavori di completamento della strada Interquartieri non hanno alcun riscontro formale e documentale. L’amministrazione, nel mese di giugno, ha pubblicato il bando di gara, chiuso poi il 15 settembre, a cui hanno fatto riscontro tre offerte. Prima di aprire le buste, la stessa amministrazione ha inviato alla Regione la richiesta di proroga dei termini del finanziamento da 20 milioni di euro ottenuto. Pertanto, al momento, non c’è nessuna comunicazione ufficiale che attesti il definanziamento delle risorse per realizzare l’opera in questione. L’iter ha subito un ulteriore allungamento di tempi anche in relazione alle richieste di modifica del progetto che sono state apportate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e dal Genio Civile».

Fanesi illustra la variante Gimarra

Tra i motivi di queste voci che non troverebbero fondamento nella realtà, secondo la maggioranza, ci sarebbero interessi politici: «Proprio nel momento in cui è partita la corsa alle prossime elezioni amministrative, risulta invece molto comprensibile che qualcuno abbia interesse a far circolare notizie attualmente infondate per contaminare il dibattito pubblico, così da avvantaggiare qualche interesse politico di parte».