FANO – Varata la strategia anti vandali da parte del comune di Fano che si sta adoperando da tempo sotto traccia per evitare che la guerriglia urbana consumatasi lo scorso anno nel quartiere di Sant’Orso si ripeta. Al riguardo, a fianco del comune sono scese in campo numerose associazioni ma anche gli stessi genitori degli adolescenti che il 31 ottobre 2020 si sono si sono resi protagonisti di eccessi non accettabili.



Le iniziative scelte per contrastare i possibili eccessi sono state presentate dall’assessore Barbara Brunori che vuole che la notte delle streghe cambi veste e diventi un’occasione per veicolare un messaggio positivo: «Un modo per celebrare Halloween e dimostrare quanto sia forte la fusione e la solidarietà di una comunità che si è unita per creare un modello positivo». Anche nel titolo del programma della serata, “Bella Storia, Halloween a lieto fine”, c’è il forte intento di voltare pagina e di fare vedere come questo luogo della città sia diverso da quanto accaduto nello stesso giorno del 2020.

«Un programma di iniziative – sottolinea l’assessora alle Nuove Generazioni Brunori – che vuole dimostrare come Sant’Orso sia una comunità unita capace di riconoscersi nei valori e nella grande coesione tra chi la abita e chi la vive. Questi eventi vogliono puntare i fari su una comunità educante mettendo in risalto i giovani, le loro qualità e la loro voglia di essere protagonisti. Insieme vogliamo mandare un messaggio positivo e di forza verso la qualità e la grande determinazione di questo quartiere».

Il punto di forza di questo progetto è la ampia condivisone che c’è stata nell’organizzazione con la rete associativa che rende Sant’Orso vivo. Tra i promotori l’associazione di genitori Noi di Sant’Orso, l’Azione Cattolica, l’Acli, il Basket Fanum, l’Asd Sant’Orso 1980, il Paese dei Balocchi, il Laboratorio Città dei Bambini, il Centro Gioco Gas Gas, il club anziani Anni Nuovi, il Dfr Drone racking, New Latin Academy, Stacciaminaccia e l’Unità di Strada dell’Ambito numero 6. L’obiettivo è dare una risposta positiva alla repressione, proponendo delle valide alternative che possano soddisfare gusti e fasce d’età diverse.

«Queste iniziative – chiosa il Sindaco Massimo Seri – sono segnate dal grande senso di appartenenza a questo quartiere vivo e caratterizzato dalla solidarietà. Fano è la Città delle Bambine e dei Bambini e non a caso proprio a Sant’Orso sono partite progettualità pilota collegate a questa visione. Sono sicuro che grazie all’impegno di tutte le realtà e alle associazioni del quartiere questa giornata sarà davvero piena di gioia e divertimento in cui i protagonisti saranno i giovani».

«Come Ambito Sociale 6 – sottolinea l’assessore al Welfare di Comunità Dimitri Tinti – abbiamo ritenuto importante aderire per rimarcare l’impegno dell’Unità d Strada. Tra i suoi gli obiettivi, l’ avvicinare i giovani alle opportunità di cittadinanza attiva, offrire ai ragazzi sane opportunità di espressione del loro protagonismo, infine sensibilizzare le nuove elencazioni rispetto ai comportamenti a rischio, sull’uso ed abuso di alcool e sostanze stupefacenti e della guida sicura».

Ecco il Programma nel dettaglio:

Dalle 15 alle 23 di domenica 31 ottobre sono state organizzate una serie di iniziative. Dalle 15 alle 19, sotto il porticato di Piazza Maria Teresa di Calcutta verrà allestito un laboratorio creativo di maschere; in Via Sant’Eusebio 2 si prepareranno travestimenti per streghe e maghi in erba e verranno proposti i giochi di una volta.

Dalle 15 alle 18 nei giardini di Via Petri opererà il Drone Racing Fpv; in Piazza Maria Teresa di Calcutta ci sarà l’animazione di Gas Gas, mentre nella sede del club anziani in Via Sant’Eusebio 32 si prepareranno i dolcetti della nonna.

Dalle 17 alle 18 in Piazza Maria Teresa di Calcutta ci saranno lezioni di Hip Hop, mentre alle 17.30 in Via Sant’Eusebio 62 verrà allestito il gioco della pignatta. Dalle 20 alle 22 un torneo di Basket, mentre in via Divisione Carpazi sempre dalle 20 alle 21 poi dalle 22 alle 23 in programma balli live. Dalle 21 alle 22 in Piazza Maria Teresa di Calcutta il monologo del giornalista Luca Pagliari dal titolo “Storie di Strada”. All’interno del quartiere poi verrà organizzata anche una grande caccia al tesoro con ricchi premi che sarà uno degli eventi clou.