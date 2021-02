Fano, vandali in azione negli uffici dell’Ambito territoriale sociale 6. Indaga la polizia

FANO – Vandali in azione nella sede sita a Sant’Orso dei servizi sociali e dell’Ambito territoriale sociale numero 6. I balordi hanno tentato di forzare tre porte riuscendo in un solo caso nel loro intento ma lasciando chiari segni di effrazione su tutte le entrate. Il blitz ha causato danni anche a un tavolo e diversi vasi sono stati rovesciati. L’irruzione risalirebbe all’ultimo weekend ma è stata scoperto dai dipendenti della sede solo nella giornata del 15 febbraio.

L’intrusione è stata denunciata al personale del commissariato fanese che è intervenuta anche con l’ausilio della Scientifica per rilevare la presenza di eventuali impronte. L’ipotesi più plausibile è quella che si sia trattato di uno o più ladri in cerca di materiale di valore da poter eventualmente rivendere. Come spesso accade in casi analoghi, i danni recati agli infissi sono nettamente maggiori rispetto a quella che sarebbe potuto essere il bottino che comunque in questo caso è stato pari a zero.

Nonostante i ladri siano riusciti a forzare la prima porta si sono dovuto arrendere a quella interna blindata che delimita gli uffici. Un ruolo prezioso nelle indagini potrebbe essere giocato dalla presenza delle telecamere di videosorveglianza e della immagini che queste hanno immortalato.