FANO – Vandali in azione sul ponte del canale Albani. A segnalare alcune scritte comparse sono stati gli stessi cittadini che hanno postato le foto dello scempio su di una nota pagina social.



Il ponte, che si ispira evidentemente allo stile di Calatrava, collega il Lido e la Sassonia di Fano. Si tratta di una struttura in acciaio, realizzato in campata unica per attraversamento pedonale e carrabile situato sul porto canale.



Le scritte apparse sul ponte (Foto Simone Stella)

Le scritte apparse hanno scatenato l’ira dei fanesi ma anche dei turisti, che vedono per l’ennesima volta una porzione della città imbrattata in nome della stupidità: “Lo fanno per visibilità, per emulazione, per “occupazione” di spazi in gara con altri branchi di rifiutati umani (vengo da Roma dove è quasi impossibile vedere un muro non “occupato”, periferia o centro non fa differenza, c’entra la demenza umana».

C’è chi punta il dito sulla mancanza di educazione: «Mancano i genitori quelli veri, quelli che insegnano anche il rispetto dei beni comuni…» o ancora «È una vergogna sto bullismo senza controllo e senza disciplina», oppure «Se i vandali sono minorenni dovrebbero sanzionare i genitori e dovrebbero andare lì genitori e figli a ripulirlo come se faceva nel medioevo a mo’ di gogna».

FOTO IN APERTURA: www.biagiottisrl.it

FOTO DELL SFREGIO: Simone Stella/FB/Gruppo “La Fano che ci piace o non ci piace”