Fano, vandali in azione al parco: l’ira dei cittadini

FANO – «Inciviltà e scarso senso civico unito alla consapevolezza dell’impunità, questo è il palese risultato». È questa la stringente analisi fatta da un cittadino per commentare l’ennesimo scempio ai danni di un’area verde pubblica. A finire nel mirino dei balordi sono state le strutture presenti nei giardini Bracci di viale Dodici Settembre, unica area verde del centro storico in cui sono presenti i giochi.

Vandali in azione al parco: l’ira dei cittadini

Ad innescare l’ira dei cittadini fanesi sono state alcune foto condivise su di una nota piazza social dove fanno capolino altalene divelte, supporti imbrattati da scritte e rifiuti un po’ ovunque.

«Speriamo che sistemino i giochi visto che è diverso tempo che sono rotti..- sarebbe bello anche che questo percorso avesse una recinzione, visto che è l’unico parco del centro storico” scrive un cittadini e ancora «Questo parchetto, nonostante i giochi vecchi, era un gioiellino, purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta».

Dalla giornata del 28 marzo le strutture danneggiate sono state transennate con del nastro rosso.

Purtroppo quello del vandalismo non è un episodio isolato: sono tante le zone che negli ultimi mesi sono state prese di mira dai teppisti: «Il Pincio, Sant’Orso o il presepe di cartapesta a Natale… sono solo tre esempi di un problema che oramai attanaglia la città. La risposta non può sempre essere più telecamere e più forze dell’ordine: bisogna iniziare a lavorare sulla riscoperta del senso civico, sia per i più giovani che, per i più grandi».