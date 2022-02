Nonostante i graffiti siano stato rimossi prontamente, non pochi cittadini lamentano la costanza con cui i vandali continuano a colpire in diverse parte della città

FANO – Scritte e graffiti sulle mura del cimitero cittadino. È successo qualche giorno fa. A segnalare all’amministrazione lo scempio sono stati alcuni cittadini che si sono sentiti feriti dallo sfregio arrecato ad un luogo sacro dove riposano i defunti.

Il comune, tramite l’assessore Brunori, si è subito adoperato per il ripristino del decoro delle mura: «Il cimitero è un luogo sacro, e il rispetto lo si può rappresentare con pensieri gentili che non lo sporcano. In mano prendete un fiore e portatelo a chi non ne ha – ha proseguito Brunori -, e se invece si tratta di bombolette o colori allora chiamatemi, vi accompagnerò in spazi giusti in cui potrete esprimere la vostra creatività. Non questo».

Nonostante i graffiti siano stato rimossi prontamente, non pochi cittadini lamentano la costanza con cui i vandali continuano a colpire in diverse parte della città. Non mancano comunque i ringraziamenti anche pubblici da parte dei fanesi: «Desidero ringraziare l’Assessore Barbara Brunori per la sensibilità e l’efficienza dimostrate nell’aver fatto ripulire dai graffiti le mura del nostro cimitero che, personalmente, ritengo debba essere un luogo di profondo rispetto. Grazie».