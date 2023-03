FANO – Vandali ancora in azione al centro per bambini “Gas Gas”, sito in via Campania nel quartiere del Poderino. Lo spazio dedicato al gioco dei più piccoli, ma anche dei ragazzi e alle loro famiglie, è stato oggetto di un blitz da parte di alcuni balordi che dopo aver consumato le libagioni presenti, hanno pensato bene di buttare tutto all’aria sporcando e rovinando quanto più materiale possibile lasciando resti di cibo e mozziconi di sigarette un po’ ovunque.



A denunciare pubblicamente quanto avvenuto è stato l’assessore al welfare Dimitri Tinti: «Purtroppo, a causa di alcuni atti di vandalismo da parte di balordi senza alcun rispetto, il centro Gas Gas rimarrà chiuso privando di un importante spazio di aggregazione i bambini e le loro famiglie. È uno scempio che si protrae ormai da settimane e abbiamo presentato apposita denuncia alle forze dell’ordine per perseguire chi compie queste azioni spregevoli contro un luogo simbolo per l’infanzia e l’adolescenza».



Un’intrusione inqualificabile, perché dettata dalla sola volontà di rovinare uno spazio pubblico, per lo più dedicato ai più piccoli. Si tratta della seconda intrusione in pochi giorni ma la prima almeno non aveva causato danni: facile che si trattasse di un sopralluogo per pianificare la bravata. Ignoti, per ora gli autori, anche se i sospetti sarebbero indirizzati verso un gruppo di giovani e giovanissimi che vive e frequenta il quartiere. Stanchi ed esasperati anche i residenti di Ponderino che, non raramente, devono fare i conti con questo tipo di ingerenze: «Un gesto stupido che si qualifica da solo: se si fosse trattato di qualche ladro che cercava qualcosa di valore lo avrei capito di più».