FANO – Vandali in azione nel tratto compreso tra la darsena borghese e il ponte della ferrovia. I balordi sono entrati in azione nella notte a cavallo tra sabato 16 luglio e domenica 17. A finire nel mirino dei teppisti le barche ormeggiate: almeno otto quelle che hanno riportato danni. L’episodio è stato segnalato alle autorità che al momento indagano. La presenza delle telecamere nella zona potrebbero fornire elementi utili per dare un volto ai responsabili.

A raccontare l’accaduto Fabio Sperandini: «Tra la darsena borghese e il ponte della ferrovia danni ingenti a tutte le barche sicuramente sono atti vandalici! Siamo già andati dai carabinieri a sporgere denuncia…se qualcuno ha visto qualcosa è pregato di riferire ai carabinieri di Fano. Fortunatamente ci sono le telecamere e spero che becchino queste persone».

Purtroppo non si tratterebbe di un episodio isolato: «Ciclicamente le imbarcazioni che si trovano in quella zona vengono prese di mira da qualche balordo», «Tutti gli anni stesso scenario..» commenta una fanese. Tanta comunque la solidarietà manifestata verso le vittime di questi atti disdicevoli: «Veramente irritanti questi vandalismi!! Spero che le telecamere diano risultati».

