FANO – Dopo avervi illustrato le attività dedicate ai più piccoli (ma che faranno felici anche i genitori) dislocate in tutte le Marche, una menzione d’onore spetta a Fano che, in occasione del 30ennale del progetto ‘LA CITTA’ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI’, per l’estate 2021, ha presentato ‘vacanze per Piccoli Principi’.

Leggi anche Marche con bambini: le mete da non perdere a misura dei più piccoli



Il progetto ‘LA CITTA’ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI‘, oggi riprodotto ed esportato in molte città italiane e nel mondo, nasce a Fano nel 1991 e pone il bambino come punto di riferimento delle scelte politiche e induce a rivedere i convenzionali parametri di programmazione e di governance. Una città a misura di bambino è una città che non lascia indietro nessuno: riallaccia i legami sociali e riattiva i contesti culturali, è una città accogliente e inclusiva e attenta a tutte le fasce “deboli”, come diversamente abili e anziani.

FANO, VACANZE PER PICCOLI PRINCIPI

Dalle spiagge, ai servizi, dalla ristorazione ai luoghi della cultura e del divertimento, tutto è pensato per la sicurezza e per lo svago dei più piccoli in vacanza con le loro famiglie. Più accogliente, più vivibile, più sostenibile: la città vista dagli occhi di un bambino ha ispirato in questi anni il comune di Fano, che ha pensato e progettato gli spazi pubblici valorizzando l’autonomia dei più piccoli e, per quest’estate, presenta un nuovo progetto vacanze tutto a misura dei più piccoli con ‘Vacanze per piccoli principi’.



Affacciata sul mare, Bandiera Blu per le spiagge più belle d’Italia e Bandiera Verde per quelle a misura di bambino, a Fano la natura abbraccia la grande cultura e il fascino di una storia millenaria rendendo la città la meta ideale per una vacanza rilassante per i genitori, sicura e divertente per i bambini, veri amanti dell’avventura e della scoperta. Grazie a una proposta ricca di stimoli che piace alle famiglie alla ricerca di un luogo nel quale vivere un periodo di pieno benessere, e ai bambini che possono giocare in spazi belli e tranquilli. Il progetto è stato condiviso con le strutture ricettive – hotel, agriturismi, B&B, camping – con i punti di ristorazione, con i luoghi della cultura e dello svago per un unico comune obiettivo.

Vacanze per Piccoli Principi (1)

Tanti i servizi per facilitare la vita di tutti i componenti della famiglia: per esempio offerte speciali e soluzioni rivolte a famiglie numerose, camere comunicanti, spazio giochi attrezzato, noleggio passeggini e bici, disponibilità di set neonati e infanti. Tante le opportunità di mare, sole, relax e divertimento anche sulle spiagge, uniche e diverse, del litorale fanese, tutte attrezzate con i più moderni stabilimenti balneari, alla presenza di aree attrezzate per bambini e di locali che rispondono sia alle esigenze dei più piccoli sia a quelle delle persone diversamente abili. E poi animazione, intrattenimento, giochi d’acqua, servizi di primo soccorso e di segnaletica informativa per garantire sicurezza e tranquillità a tutta la famiglia.