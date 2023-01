Tra le novità più significative quelle di uno spazio a confine delle carreggiate per permettere a pedoni e ciclisti di transitare in sicurezza

FANO – Il 2023 inizia nell’insegna del cambiamento e delle migliorie. Tra le zone attenzionate dall’amministrazione la Rotatoria del Codma che sarà soggetta a un profondo restyling. Ad annunciarlo l’assessora ai lavori pubblici di Fano Barbara Brunori.

la Rotatoria del Codma

«Non appena disponibili le modifiche progettuali del professionista incaricato – ha riferito – verranno sistemate le banchine esterne con un’estensione di un metro di larghezza. Verrà realizzato un fosso di guardia nell’area verde parallela al camminamento di asfalto, che sarà livellata con le opportune pendenze per evitare ristagni d’acqua».



«Lo stesso livellamento del terreno – ha proseguito Brunori – sarà necessario anche nelle altre aree verdi limitrofe, che spesso oggi finiscono per essere attraversate dai mezzi. Verrà inoltre creato uno spazio a confine delle carreggiate per permettere a pedoni e ciclisti di transitare in sicurezza. Nello spazio verde della rotatoria centrale verranno messi a dimora un ulivo e degli arbusti fioriti per migliorarne anche la bellezza e la sostenibilità».