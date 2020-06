Fano, un’estate a cielo aperto: tutti gli eventi della stagione 2020

Un'estate "En plein Air" che conferma gli eventi più importanti: Fano Jazz by the Sea dal 24 aL 31 luglio, Passaggi Festival, dal 26 al 30 Agosto, ed il Festival del Brodetto l'11-12-13 settembre. Seri: « Cittadini e turisti si riprenderanno gli spazi della città»

FANO – ‘Trasformare le criticità in opportunità‘. In tempi di pandemia, l’amministrazione fanese, ha fatto di questo principio un vero e proprio mantra cercando di tirare fuori il meglio dalle situazioni più complicate. È da questa riflessione che nasce il progetto “En plein Air“, ovvero una Fano da vivere a cielo aperto ma che non rinuncerà alla sua vocazione turistica e alla sua offerta culturale.

Tante le iniziative messe in campo dall’amministrazione fanese: in primis, come annunciato a più riprese, è stata confermata la possibilità alle attività commerciali di occupare maggiore suolo pubblico così da poter far meglio rispettare le norme sul distanziamento sociale. Al riguardo sono stati oltre 150 gli esercizi che hanno fatto richiesta di poter usufruire di questa preziosa possibilità: il risultato sarà una Fano che si presenterà come un grande ed accogliente salotto a cielo aperto.



Non è tutto: al suggestivo scenario, fatto dei tanti scorci storici, si aggiungerà una programmazione che vede confermare gli eventi culturali che più hanno identificato Fano negli ultimi anni: Fano Jazz by the Sea che si svolgerà dal 24 al 31 luglio, Passaggi Festival, dal 26 al 30 Agosto, ed il Festival del Brodetto l’11-12-13 settembre.

Manifestazioni rivisitate, che toccheranno più parti della città, anche grazie ad una serie di collaborazioni con le attività economiche, e che si preparano per essere vissute in completa sicurezza senza per questo perdere il proprio fascino.

#Fano #EnPlainAirUn estate da vivere all’aperto, in tutta #tranquillità e #sicurezzaOggi abbiamo anche presentato le date di Fano Jazz, 24-31 Luglio, Passaggi Festival, 26-30 Agosto e BrodettoFest – Fano, 11-13 Settembre.Tra qualche giorno presenteremo il programma delle attività, degli #Eventi con molte conferme ed altre sorprese#visitfano Pubblicato da Etienn Lucarelli su Venerdì 12 giugno 2020

Da questo 2020, Fano aprirà poi le porte al “Manifesto d’autore”, un manifesto realizzato in collaborazione con artisti della città e non solo che potranno dare lustro all’immagine della stessa. Quest’anno è la volta dei fotografi amatoriali Luca Bisciari, Luca Battistini e Ramona Neri.

Fano “En plein air” Qualche tempo fa ho lanciato l’idea di trasformare la città in un teatro a cielo aperto: Fano "En plein air", sarà l’estate fanese dove i cittadini e i turisti si riprendono gli spazi della città. Un’estate da vivere all’aria aperta nel pieno rispetto della #sicurezza con centinaia di attività commerciali, bar, ristoranti, bistrot e negozi anche monumenti e luoghi storici che apriranno i propri spazi a tantissime iniziative, le quali si aggiungeranno ad alcuni degli eventi più importanti come Passaggi Festival, Fano Jazz By The Sea, Brodetto Fest e Orchestra Sinfonica Rossini.#Fano #enpleinair #eventi #turismo #cultura #estate Pubblicato da Massimo Seri su Venerdì 12 giugno 2020

Al riguardo il sindaco Seri ha riferito: «Qualche tempo fa ho lanciato l’idea di trasformare la città in un teatro a cielo aperto: Fano “En plein air”, sarà l’estate fanese dove i cittadini e i turisti si riprendono gli spazi della città. Un’estate da vivere all’aria aperta nel pieno rispetto della sicurezza con centinaia di attività commerciali, bar, ristoranti, bistrot e negozi anche monumenti e luoghi storici che apriranno i propri spazi a tantissime iniziative, le quali si aggiungeranno ad alcuni degli eventi più importanti come Passaggi Festival, Fano Jazz By The Sea, Brodetto Fest e Orchestra Sinfonica Rossini»