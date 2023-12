Appuntamento per martedì 5 dicembre alle ore 20 alla Coop Treponti

FANO – Una serata per ricordare Tommaso Della Dora, il giovane segretario del PD fanese morto a 43 anni a causa di un malore improvviso lo scorso maggio. Nonostante il tempo è ancora vivissimo il ricordo di Tommi da parte di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Proprio per questo la famiglia, gli amici e tutte le persone che lo hanno nel cuore hanno deciso di organizzare un momento per commemorarlo che si svolgerà martedì 5 dicembre alle ore 20 alla Coop Treponti.

La serata, accompagnata da contributi musicali, fotografici e non solo, prevede una cena a sostegno della costituenda associazione e un primo coordinamento delle attività dedicate alla memoria degli interessi e degl’impegni sociali di Tommaso.

La cena prevede un primo con tagliatelle al ragù e piadina verdure formaggi affettati costo 20 euro. Le prenotazione possono essere fatte attraverso questo link online https://tommiconnoi5dicembre.eventbrite.com o chiamando i referenti:

Sara 347 1092811 Francesco 333 4818809 Marco 335 1349227 Alberto 339 7420483 Stefania 339 4287218 Renato 339 8376750 Romina 335 6230502

Chi vuole portare un saluto e un ricordo può contattare i referenti organizzativi sopra citati, per condividere foto o video quella sera si può inviare il materiale all’indirizzo tommiconnoi@gmail.com e verrà proiettato durante la serata.