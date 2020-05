Fano, gli Ultras dell’Alma Juventus donano materiale al Familia Nova

FANO – Gli Ultras dell’Alma Fano 1906 hanno donato un sostanziale quantitativo di dispositivi individuali alla Casa per Anziani Famila Nova di Fano. Il prezioso pacco è stato consegnato proprio in questo weekend e contiene un ingente numero di tute di protezione che permetteranno di lavorare al meglio al personale della struttura.

La casa residenziale per anziani è stata tra le tante strutture colpite dall’emergenza Covid-19, tanto da far registrare 16 decessi correlati alla pandemia. Nelle ultime settimane la casa residenziale sembra però fortunatamente aver superato la fase più critica: il tutto è stato reso possibile anche grazie a diverse strategie messe in campo dal personale, come la suddivisione in due distinti ambienti per le persone contagiate e quelle che non avevano contratto il virus.

Francesco Alessandroni

Al riguardo, Francesco Alessandroni, responsabile della casa di riposo che ospita ad oggi 65 residenti, ha dichiarato: «L’abbraccio virtuale più caloroso oggi va a loro, gli Ultras Fano, che hanno donato a Familia Nova tante tute di protezione individuale per poter lavorare al meglio in questo periodo di difficoltà . La solidarietà è uno dei valori più importanti della vita e se non altro, questo maledetto Covid-19, l’ha risvegliata in ognuno di noi. Siete i numeri uno, Forza Familia Nova e Forza Alma Juventus Fano 1906!».