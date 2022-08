FANO – Tutto pronto per uno degli eventi più tradizionali e longevi della Città della Fortuna: dal 5 agosto torna infatti la 61° edizione dei “Concerti d’organo a Santa Maria Nuova”.

A partire da venerdì ci saranno dunque 5 concerti d’organo sul grande “Mascioni” della chiesa di Santa Maria Nuova con importanti artisti di calibro internazionale che sapranno offrire al nostro affezionato pubblico il variegato mosaico di colori di cui il grande repertorio organistico dispone.

Il primo appuntamento è con Eugenio Maria Fagiani, organista del Santuario della Verna ed apprezzato interprete in tutto il mondo. Il secondo concerto, affidato a Joao Vaz (tra i più noti organisti lusitani) ci introdurrà al repertorio portoghese classico e moderno. Ancora un artista straniero, il danese Lars Friederiksen, per il terzo concerto, con la proposta di interessanti musiche del nord Europa.

Più particolari gli ultimi due concerti: il 26 agosto avremo la presenza di un artista giovanissimo, l’italiano Gabriele Agrimonti, laureato nei più prestigiosi concorsi internazionali e straordinario improvvisatore; il concerto prevederà anche l’intervento della musica elettronica (curata da Emanuele Balia) ed è realizzato in collaborazione con “Umanesimo Artificiale”. Il concerto di chiusura infine, venerdì 2 settembre, proporrà l’organo in dialogo con il violino con gli italiani Nicola Breda e Nicola Cittadin che presenteranno pagine poco consuete nella versione dedicata a questi due strumenti.

«Anche quest’anno le proposte musicali dei “Concerti d’organo”, avvalendosi dell’esperienza degli artisti ospiti, – dice il direttore artistico Giovannimaria Perrucci – sapranno offrire al nostro pubblico il ricco mosaico di colori di cui il grande repertorio organistico dispone. In primis le grandi pagine della letteratura più nota – con autori come Buxtehude, Bach, Mendellsohn, Franck, Bossi, Viene ed altri – così ben realizzate nella fonica del nostro ‘Mascioni’, proposte a vario titolo nei programmi di tutte le serate. Le proposte degli ospiti stranieri ci consentiranno inoltre di conoscere le peculiarità del linguaggio organistico europeo e dei mélange timbrici dati dalla combinazione dei registri».

«Superato l’ambizioso traguardo della 60° edizione – afferma il sindaco Seri -, celebrato lo scorso agosto con un programma di particolare rilievo e riconosciuto anche con il conferimento di una Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sono lieto di presentare la programmazione della nuova edizione del ciclo dei “Concerti d’organo a Santa Maria Nuova”. Affidati all’associazione “Il Laboratorio Armonico” ed alla direzione artistica del maestro Giovannimaria Perrucci, torneranno nella consueta collocazione del venerdì di agosto i concerti che anche quest’anno dedicheranno spazio a tradizione e innovazione. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla organizzazione di questa 61° edizione, puntuale appuntamento estivo per i tanti appassionati, fanesi e non, del repertorio organistico che questo bell’organo è in grado di interpretare».