Fano, trovato morto l’anziano disperso

FANO – Lo cercavano da ieri sera, lunedì 13 gennaio, ma è stato trovato senza vita oggi l’anziano di 80 anni, F. C., scomparso da casa, senza lasciare traccia. Era affetto dal morbo di Alzheimer.



L’uomo abitava nel quartiere di Poderino. Le ricerche sono subito iniziate da parte di carabinieri, polizia, vigili del fuoco, guardia di finanza, Polizia locale e protezione civile e sono proseguite per tutta la notte. L’uomo probabilmente uscito di casa non è riuscito a ritrovare la via del ritorno.



Le ricerche, continuate anche per tutta la mattinata di oggi si sono estese mano a mano dal quartiere, al canale Albani, agli altri quartieri della città fino al mare. È stata ispezionata anche la linea ferroviaria. Poi il corpo dell’anziano è stato ritrovato al molo del Lido.