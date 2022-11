Fano, trovata senza vita la 25enne scomparsa

FANO – L’epilogo peggiore che tutti temevano purtroppo è divenuto realtà. La 25enne scomparsa nella giornata del 13 novembre sarebbe stata ritrovata senza vita nella prima mattinata di oggi, 14 novembre. Le notizie sono ancora scarne e frammentarie. Non è stato divulgato dove il corpo sia stato ritrovato. Purtroppo con il passare delle ore le autorità temevano il peggio. Ad aumentare i cattivi presagi era stato anche il ritrovamento del telefono della ragazza. Al momento la sua morte sarebbe avvolta nel mistero: nessuna ipotesi è stata fatta trapelare dalle autorità; l’unica conferma è arrivata dallo stop ufficiale delle ricerche correlato proprio al ritrovamento.



Dalle ricostruzioni delle ultime ore di vita della giovane emergono invece nuovi dettagli. La 25enne prima di sparire si sarebbe recata a casa dell’ex marito per recuperare le proprie cose. A dare l’allarme sulla sparizione della giovane sarebbe stato il nuovo compagno che si sarebbe allarmato in quanto impossibilitato dal mettersi in contatto con lei. La giovane, che lavora in un ristorante del fanese, non si sarebbe presentata sul luogo di lavoro e non avrebbe avvisato il titolare della sua assenza.