Fano, trovano il contenuto di un portafoglio e lo consegnano alla municipale: «Non so come ringraziarvi»

FANO – Trovano il contenuto di un portafoglio e lo consegnano alla municipale. Protagonisti della vicenda alcuni giovanissimi di Fano. A raccontare sui social l’accaduto è stata la diretta interessata che ha colto l’occasione per ringraziarli pubblicamente: «Alcuni ragazzi hanno trovato il contenuto del mio portafoglio e lo hanno consegnato alla municipale… Non so come ringraziarvi».



Un bel gesto che vale la pena sottolineare: non raramente i giovani di Fano sono saliti alla ribalta delle cronache per episodi non certo lusinghieri (risse ed atti di vandalismo su tutti) ma evidentemente non tutti sono fatti delle stessa pasta ed è giusto dare il giusto risalto anche alle buone azioni. Il gesto ha evitato alla proprietaria la scocciatura di dover rifare i documenti e bloccare le carte di credito. Il gesto è stato accolto e commentato con entusiasmo da diversi fanesi: «Ci sono anche bravi ragazzi in giro».



«Per fortuna ci sono ancora dei ragazzi bravi… mia figlia è arrivata a Sant’Orso a piedi per riconsegnare un portafoglio che ha trovato in centro» racconta una fanese o ancora «Anche se non c’era un soldo, questi ragazzi si sono presi il disturbo di recarsi alla municipale e questo è un bel gesto. Siamo sempre pronti ad attaccare le nuove generazioni anche, anche quando invece dimostrano di avere senso civico e delle famiglie belle alle loro spalle che ancora credono in certi valori. Direi di partire da loro, ne abbiamo bisogno, specie in questo momento così difficile per il nostro paese in cui abbiamo perso il senso di unità di un popolo, il lavoro e siamo spremuti come limoni con le tasse e le bollette».