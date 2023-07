Fano, triplo tamponamento: sul posto interviene il 118

FANO – Quattro feriti e tre veicoli coinvolti. È questo il bilancio del tamponamento consumatosi nella mattinata del 27 luglio in viale I Maggio a Fano, all’altezza del semaforo all’intersezione con viale Carducci.

Erano circa le 12 quando un furgone Iveco con al volante un 49enne ed una vettura che lo seguiva, una Mazda condotta da un 47enne, hanno interrotto la loro marcia a causa dello scattare del semaforo arancione. Il mezzo che si trovava alle loro spalle, un Ford Transit su cui viaggiavano due ragazzi, non ha fatto in tempo a frenare ed ha tamponato la Mazda, che a sua volta ha colpito il furgone Iveco. Ad avere la peggio sono stati i due giovani che viaggiavano nel veicolo Ford. Gli operatori del 118 li hanno condotti all’ospedale di Fano per accertamenti. Sul posto la polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico.

Giornate calde sul fronte incidenti nel fanese: poche ore prima, nella serata a cavallo tra il 26 e 27 luglio, si erano scontrati un’auto ed uno scooter. Erano circa le 22,45 quando una Opel condotta da una 57enne di Fano, all’intersezione con via Località Centinarola, durante una svolta a sinistra, si è scontrata con un ciclomotore condotto da un 51enne. Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato trasportato al Santa Croce.