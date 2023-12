FANO – Dopo Sanremo arriva l’alloro anche allo Zecchino D’oro. A trionfare nell’edizione 2023 del concorso canoro dedicato ai più piccoli è stato il brano ‘Non ci cascheremo mai’ scritto dal fanese Francesco De Benedittis (insieme ai fratelli Francesco e Max Gazzé).

La canzone, portata sul palco dal piccolo Salvatore, 9 anni di Napoli, è un inno alla natura e alla purezza dei bambini che sempre più rischia di essere soffocata da un mondo troppo tecnologico e performante.

De Benedittis è un compositore di lunga leva che ha all’attivo tantissimi successi tra cui spicca ‘L’essenziale‘ cantata da Marco Mengoni che trionfò qualche anno fa a Sanremo.



Per lui e per il suo Naive Recording Studio di Bellocchi di Fano le collaborazioni con i ‘grandi’ della musica italiana (Nek, Pezzali, Renga, solo per citarne alcuni) ed internazionale, sono routine, come oramai è consolidato dal connubio lavorativo con i fratelli Gazzé.



Al link che segue la puntata integrale della finale dello Zecchino d’Oro