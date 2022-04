FANO – Anche nella città della Fortuna oggi, giovedì 14 aprile, inizia il Triduo pasquale, il tempo centrale dell’anno liturgico in cui i cristiani celebrano gli eventi del Mistero pasquale di Gesù Cristo, ossia l’istituzione dell’eucaristia, del sacerdozio ministeriale e del comandamento dell’amore fraterno, e la passione, morte, discesa “agli inferi” e la resurrezione.

Il termine “triduo” indica un periodo di tre giorni consecutivi: in un contesto religioso indica un’attività di devozione cristiana che consiste principalmente nel recitare preghiere ripetute per tre giorni consecutivi, analogamente all’uso del termine “novena” per una simile attività della durata di nove giorni.



Tanti gli appuntamenti nella Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola che verranno presieduti dal Vescovo Armando Trasarti. Si parte con il Giovedì Santo che verrà sua eccellenza impegnato nella lavanda dei piedi prima nel carcere di Fossombrone, poi ai profughi ucraini ospiti a a Villa San Biagio.

Le celebrazioni proseguiranno con il Venerdì Santo e la Passione di Cristo. Sabato sarà il giorno della veglia fino alla Santa Messa in Basilica di domenica 17 aprile.



A seguire il calendario nel dettaglio dei vari appuntamenti

giovedì 14 aprile – Giovedì Santo

ore 14.30, presso la casa di reclusione di Fossombrone Lavanda dei piedi

ore 18, in Cattedrale Lavanda dei piedi agli ucraini ospitati a Villa San Biagio

venerdì 15 aprile – Venerdì Santo

ore 18, in Cattedrale Celebrazione della Passione e adorazione della Croce

ore 21, a Cagli Processione del ‘Cristo Morto’

sabato 16 aprile – Sabato Santo

ore 14.30, Celebrazione della Pasqua con la comunità ucraina al Don Orione

ore 19, Veglia pasquale in Cattedrale e celebrazione Iniziazione cristiana di 4 catecumeni adulti

domenica 17 aprile – Santa Pasqua

ore 8.30, Santa Messa presso la casa di reclusione di Fossombrone

ore 11, in Cattedrale Solenne Pontificale

ore 18.30, Santa Messa presso la Basilica di San Paterniano

Martedì 19 aprile si tiene la tradizionale Festa di Nostra Signora del Ponte Metauro. La Santa Messa delle ore 18 sarà presieduta dal nostro Vescovo Armando e sarà animata dal coro parrocchiale.