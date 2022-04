FANO – Un viaggio affascinante in bicicletta di tre giorni, tra mare e collina, passando per meravigliosi borghi. Potremmo riassumere così la prima edizione dell’Adriatic Green Trail che prenderà il via venerdì 8 fino a domenica 10 aprile. La manifestazione, organizzata da Fano Corre con il patrocinio della Regione Marche, del Comune di Fano e Confcommercio Marche Nord, nasce dalla passione di 4 amici ciclisti, Matteo Broccoli, Domenico Ricci, Marco Ferri e Michele Broccoli.



L’ Adriatic Green Trail

L’obiettivo è quello di promuovere e sviluppare un turismo esperienziale, sostenibile, che porti i cicloturisti a scoprire con ritmo autonomo, i tesori di una terra straordinariamente ricca di arte, natura, tradizioni e sapori.

Tre i percorsi cicloturistici, rispettivamente 360 km/7500D+ e 250 km /4500D+ (giro medio), prevalentemente Gravel (strade bianche e secondarie), con altrettanti itinerari-tracce Gps (lungo 130 km e medio 80 km giornalieri), da percorrere con il proprio passo. Partenza e arrivo saranno sempre dalla Magione Broccoli di Fano, una bella dimora di campagna destinata all’ospitalità e con tanti servizi adatti al cicloturismo.

Il primo itinerario prevede il passaggio per il lungomare di Fano, per proseguire verso i borghi della Valcesano, raggiungere Mombaroccio e piegare verso la Valle del torrente Arzilla. Il secondo condurrà alla scoperta dei borghi lungo le rive del fiume Metauro, per arrivare ad Urbino, passando per la Riserva naturale del Furlo. Il terzo itinerario porterà i cicloturisti a lambire la spiaggia sino a Pesaro, quindi nel Parco Naturale del San Bartolo sino a Gabicce e Gradara per poi rientrare per la festa finale dell’arrivo a Fano.

L’Adriatic Green Trail

La manifestazione è aperta a massimo 150 partecipanti. Al momento le iscrizioni sono pervenute da Abruzzo, Piemonte, Lombardia, Puglia, Veneto ed Emilia Romagna. Nutrita anche la presenza femminile. Ad ogni partecipante verrà distribuito un pacco gara ricco di prodotti locali.

Tra gli eventi collaterali: la pedalata per famiglie nella giornata di domenica, con merenda; quella inclusiva con mezzi dedicati per famiglie con disabilità, che verrà potenziata ed ampliata nelle prossime edizioni.

Maggiori info: www.adriaticgreentrail.it; pagina Facebook: https://www.facebook.com/ADRIATICGREENTRAIL.