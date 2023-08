Fano, tratto in salvo tra le onde muore poco dopo a causa di un malore

FANO – Dramma sulla spiaggia libera di Torrette di Fano nella giornata del 20 agosto: un anziano ha perso la vita a seguito di un malore dopo che era stato soccorso fra i flutti del mare.



A dare l’allarme dell’uomo in difficoltà tra le onde erano stati alcuni bagnanti che hanno allertato il bagnino di salvataggio: l’anziano, visibilmente in difficoltà, stava rischiando di annegare quando è stato soccorso dal personale di salvataggio e portato in riva.



Nel frattempo erano stati avvisati la Capitaneria di Porto, che è intervenuta con una pattuglia, ed il 118 che, dopo aver prestato le prime cure, ha optato per il trasferimento d’urgenza al Pronto Soccorso locale. Nel frattempo le condizioni dell’uomo si sono aggravate forse a causa di un successivo malore fino al tragico epilogo consumatosi al nosocomio locale.