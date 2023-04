Fano, “Tramonto di Luna su Monte Giove”: le foto di Michele Ligustri spopolano sul gruppo social

FANO – Una pioggia di like e di commenti entusiasti per le foto di Michele Ligustri, fotografo pesarese che ha immortalato in una serie di scatti la luna piena al tramonto sull’Eremo di Monte Giove, sede di una comunità monastica appartenente alla Congregazione Camaldolese dell’Ordine di San Benedetto.



‘Tramonto di Luna su Monte Giove’: le foto di Michele Ligustri

Le immagini, condivise sulla piazza facebook ‘La Fano che ci piace e non ci piace‘ hanno riscosso un grandissimo successo. A spiegarle, con una breve didascalia, è stato il diretto interessato che ha spiegato così la realizzazione delle foto «Scattate stamattina da una distanza di 2,5 km dall’eremo. Ovviamente, per mantenere la Luna in linea con il campanile, mi sono dovuto spostare di continuo verso la mia sinistra per compensare il movimento del satellite».