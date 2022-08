FANO – Tragico incidente nel primo pomeriggio del 28 agosto sulla Flaminia a Rosciano di Fano dove una BMW condotta da una coppia di turisti tedeschi si è scontrata contro un 40enne che viaggiava in sella al suo scooterone. Per il centauro residente a Lucrezia di Cartoceto non c’è stato nulla da fare.

Secondo la ricostruzione della Polizia intervenuta sul posto, la vettura stava svoltando a sinistra mentre il motociclo la stava superando. Lo scontro è stato violentissimo: il 40enne è stato sbalzato a diversi metri dal luogo dell’impatto. I due mezzi, a testimonianza della violenza dell’impatto, hanno riportato danni ingentissimi.



Sul posto sono prontamente giunte due ambulanze a cui però non è rimasto che constatare il decesso dell’uomo. Illesa ma sotto shock la coppia a bordo dell’auto: i due sono stati trasportati al Pronto Soccorso locale.