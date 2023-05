Fano, tragedia Della Dora: accertamenti per chiarire le cause del decesso

FANO – Sono previsti per il tardo pomeriggio dell’8 maggio all’ospedale Santa Croce gli esami per cercare di fare chiarezza sull’improvvisa scomparsa di Tommaso Della Dora, il 43enne segretario del Partito Democratico di Fano stroncato da un malore nel primo pomeriggio di venerdì scorso. Gli accertamenti sono un atto dovuto, disposto dall’Ast1, per cercare di fare luce su un decesso così fulminio ed improvviso. L’uomo non soffriva di patologie pregresse; anzi, era in salute e da sempre praticava sport. Proprio nelle ultime settimane aveva effettuato degli esami cardiologici di routine per poter prendere parte ai suoi impegni sportivi in totale sicurezza.



Tommaso, che viveva con i genitori a Sant’Orso, aveva ripreso infatti da poco tempo a praticare a livello amatoriale la pallavolo e per questo si era sottoposto ad un elettrocardiogramma in cui appariva tutto in ordine.

Intano proseguono sui social le attestazioni di stima ed i toccanti ricordi da parte di coloro che hanno conosciuto Tommaso. «43 anni sono troppo pochi. Tante le le cose che, caro Tommy, avresti potuto fare e le soddisfazioni che insieme avremmo potuto regalare alla nostra parte e alla città. Eri buono e sensibile. Non ci sono parole da aggiungere solo un grande abbraccio alla sua famiglia e a tutti quelli che lo conoscevano. Addio Tommaso Della Dora, segretario del PD di Fano»- ha scritto il vide Sindaco Fanesi.



Dello stesso tenore i ricordo dell’assessora Cucchiarini: «Fa male amico mio, un dolore sordo e profondo che non posso descrivere, non riesco. Ti voglio tanto bene, ti vogliamo tanto bene. Mi mancherà la profondità e la verità dei tuoi sentimenti, le tue passioni, tutte le tue fisse, la tua cura, le tue conchiglie e le live, le foto, i racconti, le risate, il cibo insieme. La tua amicizia sincera. Quanto vorrei abbracciarti per un’ultima volta. Oggi il vento ha soffiato e ti ha portato via».