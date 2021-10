Fano, tragedia nel centro storico: cade dalla bici e muore

FANO – Tragedia nella mattinata del 6 ottobre nel centro storico di Fano dove un uomo è deceduto dopo essere caduto dalla sua bicicletta. I fatti si sono consumati intorno alle 8 nei pressi della centralissima Piazza Costanzi. Da chiarire l’esatta causa della morte: è possibile che la caduta – ed il conseguente decesso – sia stata causata da un malore che non avrebbe lasciato scampo all’uomo.



Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia locale ed i Carabinieri che in queste ore si stanno adoperando per chiarire la dinamica degli eventi. È probabile che la salma venga sottoposta ad esami specifici per chiarire la natura del decesso. Vista l’ora e la zona centrale, l’accaduto non è passato inosservato ai fanesi; la zona è stata transennata per ore e presidiata dalle autorità per i rilievi del caso.