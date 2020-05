FANO – Era tutto pronto per l’ufficialità del ripristino del mercato cittadino per la giornata del 20 maggio, ma alla fine si è dovuto optare per un ulteriore rinvio. Sarà il 23 maggio la data fatidica a Fano. La nuova posticipazione stavolta non è collegata all’emergenza sanitaria: è stato il meteo avverso e la conseguente allerta divulgata dalla Protezione Civile a convincere a un nuovo rinvio.

«Purtroppo le condizioni meteo – ha scritto il sindaco di Fano Massimo Seri sui social – riscontrabili anche dall’allerta gialla emessa dalla Regione Marche, non permettono le condizioni per una riapertura in tutta sicurezza».

Per l’esordio del nuovo mercato bisognerà aspettare ancora qualche giorno; al riguardo sarà fondamentale il rispetto di tutte le misure di sicurezza decretate dall’ultimo Dpcm del Governo.

Massimo Seri

«È importante la collaborazione di tutti, ambulanti e cittadini – ricorda il primo cittadino – così che tutto possa andare nel migliore dei modi. Ricordiamoci di indossare la mascherina, manteniamo le distanze ed evitiamo qualsiasi assembramento».

Ci saranno infatti regole ben precise: tutti i banchi avranno un’area di un metro delimitata dove i clienti, 2 alla volta, potranno accedervi per valutare al meglio la merce e procedere con gli acquisti.

Verranno creati dei percorsi obbligati per far sì che non si verifichino assembramenti e tutti gli avventori potranno accedere all’area di mercato indossando obbligatoriamente la mascherina. Clienti che, se vorranno, potranno anche toccare con mano la merce da acquistare a condizione che indossino i guanti protettivi.

Inoltre, per evitare ingorghi, si è deciso di spostare i banchi presenti in via Galeotto Malatesta in piazza Andrea Costa.

Etienn Lucarelli

Al riguardo è intervenuto anche l’assessore al Commercio, Etienn Lucarelli: «Gli uffici hanno lavorato con molto impegno e dopo vari incontri con commercianti e associazioni di categoria, riusciremo a ripartire fin da subito con il doppio appuntamento settimanale, che darà un po’ di respiro anche a tutti i commercianti ambulanti. Abbiamo chiesto a tutti i titolari di banchi di ridurre di 50 centimetri la propria bancarella così da riuscire a creare lo spazio necessario e far in modo che la quasi totalità degli esercenti possa mantenere la propria postazione. Il nostro è un mercato importante per l’economia cittadina ma anche difficile per la sua disposizione centrale; servirà la responsabilità di tutti nel seguire le regole per poterlo mantenere».

«Nelle fasi iniziali – conclude l’assessore – il mercato sarà controllato dai volontari della Protezione Civile e dalla Polizia locale, che ringrazio per l’impegno profuso in questa delicata apertura; ai ringraziamenti aggiungo quelli dei volontari della nostra città che si sono resi disponibili a dare un supporto nella ridefinizione degli spazi, considerando i tempi così ridotti».