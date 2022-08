FANO – Uno degli eventi più storici della città della Fortuna si prepara ad animare le vie cittadine. Stiamo parlando del Festival Incontro Internazionale Polifonico “Città di Fano”, una delle vetrine più qualificate della musica corale realizzata in modo egregio da ensemble soprattutto amatoriali, ma anche professionali, provenienti da tutto il mondo. L’evento, promosso come sempre dall’Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali del Comune di Fano, in collaborazione con il Coro Polifonico Malatestiano, è uno dei più longevi ed importanti festival europei di musica corale, in grado di comprendere le innovazioni dell’arte musicale contemporanea e le moderne esigenze dei gruppi corali: punto di ritrovo, sviluppo, ricerca e diffusione della musica corale, occasione qualificata per integrare l’offerta culturale del territorio sia per la città, sia per i turisti che per gli stessi protagonisti.

La 49ª edizione, che impegnerà i giorni dal 27 agosto all’11 settembre 2022, vedrà quest’anno la presenza di 15 cori provenienti dal territorio nazionale, ma anche dall’estero. Saranno rappresentate nazioni straniere quali Spagna, Norvegia, Slovenia, Irlanda, Svezia e Serbia; 11 gli appuntamenti (considerato il doppio appuntamento di domenica 11 settembre e la tavola rotonda “Voci in vetrina”); 3 corsi di formazione corale. Quasi 400 artisti tra direttori, coristi e corsisti si esibiranno all’interno di un nutrito programma artistico che si realizzerà nei luoghi più rappresentativi di Fano. Esclusione fatta per i gruppi locali, almeno 300 persone troveranno ospitalità nelle strutture ricettive della città.

Così scrive di questa edizione 2022 il Direttore Artistico Lorenzo Donati: «Un’edizione dell’Incontro dedicata ai sogni e alle utopie che cerchiamo di realizzare nella nostra vita. Per la quarantanovesima volta la città di Fano ospiterà cori e coristi provenienti da varie nazioni, musicisti straordinari e appassionati che si ritrovano a Fano per condividere la passione per la bellezza, l’arte, la musica e il canto. Già questo è un sogno che si realizza, riuscire a organizzare per mezzo secolo una manifestazione, nonostante le difficoltà e il cambiamento della società. Un’edizione ricca di presenze internazionali quella del 2022, con maestri tra i più importanti del panorama mondiale e lo sviluppo di progetti di ricerca e formazione all’avanguardia. Moltissime le presenze da tutta Italia anche grazie all’Accademia Corale Italiana e al progetto dedicato alla formazione dei coristi dell’associazione UT, ma anche Fano e la sua storia avranno uno spazio privilegiato, con la presenza, oltre del Malatestiano, di molti cori fanesi e la serata dedicata a Silvio Zanchetti. In attesa del cinquantesimo anniversario che vedrà ancora più iniziative, il 2022 ci propone un bellissimo festival, non mancate!».



