FANO – Torna CineFortunae – Capolavori Restaurati by the Sea e lo fa in grande stile. Proiezioni gratuite, teatro, musica e cucina animeranno la Città della Fortuna dal 13 luglio all’11 settembre. Al centro della kermesse naturalmente la celebrazione della settima arte che in questa edizione sarà dedicata ad alcuni mostri sacri del cinema italiano: Pier Paolo Pasolini, Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman, in occasione del centenario della loro nascita.

Il duplice obiettivo della rassegna è quello di coinvolgere le giovani generazioni e portare durante l’estate fanese il cinema en plein air con proiezioni ad alto impatto emotivo. Rispetto al passato aumentano le proiezioni cinematografiche nella convinzione che anche così, moltiplicando le occasioni di cinema all’aperto, portando i giovani e il pubblico tutto, turisti compresi, a riappropriarsi di quel piacere unico che è la visione condivisa su un grande schermo, una manifestazione come CineFortunae possa nel suo piccolo anche essere di supporto al comparto delle sale cinematografiche, affinché possano davvero ripartire e continuare a scandire le nostre vite attraverso il cinema e i suoi grandi protagonisti come lo sono stati per la nostra cultura Pasolini, Gassman e Tognazzi. Non solo cinema però, il format di CineFortunae parte dalla settima arte per abbracciare ogni anno le altre arti: quest’anno saranno la musica, il teatro, e l’enogastronomia partendo dalla passione per la cucina di Ugo Tognazzi.

La rassegna si apre con un appuntamento teatrale ispirato al cinema di Pier Paolo Pasolini: mercoledì 13 e giovedì 14 luglio alle 21.30 al Chiostro di Sant’Agostino Teatro Linguaggi porta in scena Teatro Decameron ‘di ciò che di vero esiste al mondo’. Da Boccaccio a Pasolini.



Lo spettacolo, interpretato dagli allievi del Laboratorio Linguaggi, si ispira al capolavoro del Boccaccio ed egualmente alle suggestioni del film di Pasolini, muovendosi con libertà in quello straordinario “affresco di tutto il mondo” – per dirla con Moravia – che è il Decameron.

Dal 3 al 7 agosto gli eventi clou di CineFortunae: il cinema alla Rocca Malatestiana (inizio ore 21.15), la cui formula si compone di proiezioni con incontri e contributi extra, e il Concerto all’Alba in spiaggia. Si comincia il 3 agosto con “Amici miei” di Mario Monicelli interpretato da Ugo Tognazzi con Philippe Noiret, Gastone Moschin, Adolfo Celi, Milena Vukotic e Duilio Del Prete. Giovedì 4 agosto è dedicato a Vittorio Gassman con il film “C’eravamo tanto amati” di Ettore Scola, Gassman protagonista insieme a Stefania Sandrelli, Nino Manfredi, Stefano Satta Flores e Aldo Fabrizi.



La figura di Pier Paolo Pasolini verrà raccontata il 5 agosto da uno degli amici e attori che gli sono stati più vicini, Ninetto Davoli, ospite di un incontro aperto al pubblico (alle 19.30, a cura di Carolina Iacucci), e alla sua presenza a seguire proiezione di “Uccellacci e Uccellini” di cui fu interprete al fianco di Toto’. Ancora un omaggio a Pasolini sabato 6 agosto con la visione di “Mamma Roma” che vede sullo schermo la grande Anna Magnani con Ettore Garofalo e Franco Citti. Alle 5.30 di domenica 7 agosto ai Bagni Café Arzilla, Concerto all’Alba in spiaggia “Tutto il mio folle amore”, canzoni e memorie del cinema degli anni ‘60/’70 con Elisa Ridolfi, voce, Riccardo Bertozzini, chitarra classica, e Matteo Moretti, basso.

Al cinema alla Rocca si aggiunge Cinema in spiaggia che vedrà omaggi a Gassman e Tognazzi e la proiezione di tre film recenti, espressione dell’eredità del cinema pasoliniano. Cinque proiezioni (inizio ore 21.15) in altrettanti stabilimenti balneari del litorale fanese: 19 luglio, Bagni Lido 2, “Non essere cattivo” di Claudio Caligari con Alessandro Borghi e Luca Marinelli; 26 luglio, Bagni Carlo, “Dogman” di Matteo Garrone con Marcello Fonte e Edoardo Pesce; 29 luglio, Bagni Torrette – Torrette di Fano, “La voglia matta” di Luciano Salce con Ugo Tognazzi e Catherine Spaak; 2 agosto, Bagni Café Arzilla, “La terra dell’abbastanza” di Fabio e Damiano D’Innocenzo con Andrea Carpenzano, Milena Mancini e Max Tortora; 9 agosto, Bagni Imperial Beach – Ponte Sasso, “Profumo di donna” di Dino Risi con Vittorio Gassman, Alessandro Momo e Agostina Belli.

Due gli eventi legati a Cucina e dintorni. Mercoledì 20 luglio all’Arena BCC (inizio proiezione alle 21.30), in omaggio a Tognazzi attore e cuoco appassionato, Spaghetti e Cinema, cena con proiezione del film “Il magnifico cornuto” di Antonio Pietrangeli con Tognazzi e Claudia Cardinale (ingresso Cena + Cinema su prenotazione a pagamento). Chiude CineFortunae 2022 l’Evento a sorpresa in collaborazione con Brodetto Fest al Lido di Fano domenica 11 settembre alle 21.15 nell’ambito della ventesima edizione della manifestazione dedicata ad uno dei piatti principi della gastronomia fanese.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito e senza prenotazione. Eccetto per: 13 e 14 luglio “Teatro Decameron” solo su prenotazione al 388 4939900. Eccetto per: 20 luglio “Spaghetti e Cinema”, ingresso Cena + Cinema € 10, cena su prenotazione entro le ore 12:00 del 20 luglio via email agli indirizzi cinefortunae@cinefortunae.it e masetti@masetticinema.it; ingresso solo Cinema intero 6 euro, ridotto 5.

In caso di maltempo: nei giorni 5 agosto e 6 agosto l’incontro con Ninetto Davoli e le proiezioni di “Uccellacci e Uccellini” e “Mamma Roma” si svolgeranno presso il Cinema Masetti di Fano, via Don Bosco 12; nei giorni 3 agosto e 4 agosto la proiezione di “Amici Miei” verrà recuperata domenica 7 agosto e la proiezione di “C’eravamo tanto amati” verrà recuperata venerdì 12 agosto presso il Cinema Masetti di Fano, via Don Bosco 12.

Per info: cinefortunae@cinefortunae.it