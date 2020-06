Fano, terribile schianto sulla statale Adriatica: grave un 39enne

FANO – Drammatico schianto sulla statale Adriatica a Torrette di Fano. È successo nella notte a cavallo tra il 19 e 20 giugno all’altezza della pista di go kart. Coinvolte nell’incidente un’Alfa Romeo condotta da un giovane di 34 anni di Marotta ed una Smart su cui viaggiava un fanese 39enne. Ad avere la peggio è stato proprio quest’ultimo che nell’impatto ha riportato gravi traumi interni. Al momento dell’incidente nelle due auto era presente anche un’altra persona.

Da chiarire ancora la dinamica: da quanto emerso sembrerebbe che il 39enne stesse procedendo in direzione Nord quando è stato centrato dall’altro veicolo: l’impatto è stato terribile. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri della compagnia di Fano. Il 39enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dove è stato dichiarato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono ritenute gravi. Non sono in pericolo di vita invece le altre persone coinvolte nell’incidente.



Le foto del sinistro sono state postate quasi in tempo reale sui social da un cittadino di passaggio sul gruppo Facebook La Fano che ci piace e non ci piace scatenando l’ira degli utenti per la mancanza di sensibilità. Il tratto stradale dove si è consumato l’impatto è tristemente noto per la sua pericolosità: tanti gli incidenti, anche gravi, verificatesi negli ultimi anni.